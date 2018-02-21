При помощи ЗD-технологий в Дубае построят виллы

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В Дубае уже через три месяца появятся виллы, которые полностью будут созданы при помощи ЗD-технологий. Такую информацию распространило издание Arabian Business.

Эффективность и быстрота современных ЗD-технологий не вызывает сомнений уже ни у кого. Ученые доказали, что использовать их можно абсолютно в любой отрасли – медицине, строительстве, авиа моделировании и других.

Так, специалисты из Дубае решили создать целую деревню используя только ЗD-технологии. Сообщается, что в течение трех месяцев появится несколько вилл, построенные по данной технологии. Власти уверенны, что за ЗD-технологиями будущее и решили стать первопроходцами.

Уже до 2030 года планируется, что 25% новых зданий в Дубае будут напечатаны при помощи ЗD-принтера. Такое нововведение приведет к уменьшению сроков строительства и сокращению его стоимости.

Напомним, что в ноябре прошлого года группа специалистов сообщила, что планирует построить в Дубае первый в мире небоскреб, который будет выполнен при помощи ЗD-технологий. Сроки такого строительства не сообщаются.