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Снимки загадочного пятнистого НЛО напугали пользователей Сети

Сегодня, 17:00

Онлайн-сервис Google Maps помог жителям США обнаружить на территории заповедника США загадочный НЛО. Уфологи также отметили, что пятнистый корабль пришельцев получается зафиксировать очень редко.

Стало известно, что на безлюдной территории Большого кипарисового национального заповедника Флориды удалось сфотографировать необычный НЛО. При этом корабль инопланетян пролетел в дневном небе.

Наблюдение загадочного НЛО произошло рядом с дорогой, проходящей через парк. Очевидцы сообщают, что изначально инопланетную тарелку легко упустить из виду, так она частично скрывалась под густыми облаками. Стоит отметить, что это не первый раз, когда Google Maps потенциально обнаружил НЛО. Предыдущие кадры захватили посадку корабля гуманоидов на территории Аризоны.


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