Скромные девушки занимаются сексом "из вежливости"

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Девушки, считающие интимную близость постыдным занятием, чаще других соглашаются на секс «из вежливости». К такому выводу пришли американские учёные из Университета Вандербильта.

Исследователи опирались на результаты опроса, участие в котором приняли более семи тысяч человек. В ходе общения с американками стало ясно, что, как правило, те девушки, которые относятся к сексу проще, чаще всего знают, чего хотят от сексуальной близости, и им проще оказать в ней не устраивающему их парню. В то же время «скромницы» в ответственных ситуациях теряются и из вежливых побуждений готовы отдаться даже совершенно не симпатичному им партнёру, который в той или иной степени пытался их добиться. Учёные подчёркивают, что подобная тенденция лишний раз свидетельствует, что сексуальное образование необходимо.

Ранее канадские учёные выяснили, что женщины значительно реже, чем мужчины испытывают удовольствие от активного орального секса.