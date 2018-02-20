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Учёные: Стресс отца может способствовать шизофрении у его детей

Сегодня, 15:36

Эксперты утверждают, что стресс у отца может влиять на возникновение шизофрении у его детей. К такому выводу пришли исследователи американского университета в штате Мэриленд.

Учёные провели опыт на мышах, при котором было видно, что скачок гормонов стресса способствует изменениям внутри белков вокруг ДНК, которые выстраивают канал, по которому сперма достигает семенников. Появившиеся на свет мыши, отцы которых перед зачатием испытали сильный стресс, намного хуже воспринимали внешние раздражители, их поведение часто было неадекватным. На данный момент неизвестно, можно ли применять такие выводы к человеку. Сотрудники Международного медцентра психиатрии и наркологии утверждают, что в России шизофрению диагностировали минимум у 500 тысяч человек. Эти показатели больше на один процент прошлого опроса в 2011 году.


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