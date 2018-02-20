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Ученые обнаружили самую старую сверхновую DES16C2nm

Сегодня, 15:32

Исследователи космического пространства вновь совершили грандиозное открытие. Ученые обнаружили самую старую сверхновую планету DES16C2nm. Возраст звезды около 10.5 млрд лет.

Сотрудники британского университета Саутгемптона смогли открыть новую звезду в космических просторах. На этот раз под прицелы телескопов и взглядов специалистов попала звезда, которую назвали кодовым именем «DES16C2nm». Новая звезда оказалась в принципе старой, поскольку ее возраст равен около 10.5 млрд лет. Этот показатель почти равен возрасту нашей Вселенной. Также особенностью звезды стало ее свечение, которое около в 100 раз ярче, чем крупный космический взрыв.

Ранее стало известно, что учёным удалось найти семь новых массивных скоплений галактик, которые активно исследуются на сегодняшний день.


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