Врачи опровергли популярные мифы о сексе

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Британские врачи высказались относительно ряда распространённых мифов о сексуальной близости. Специалисты рассказали о том, какие устоявшиеся стереотипы являются ошибочными и не имеют ничего общего с действительностью.

В частности медики опровергли тот факт, что секс противопоказан мужчинам с сердечными заболеваниями. В обществе существует мнение, что в таком случае повышается риск сердечного приступа или инфаркта, однако на деле всё не так страшно. Менее чем в 1% случаев фиксируется остановка сердца из-за сексуальной активности. Также врачи обратили внимание людей, отказывающихся от интима из-за головной боли на то, что процесс соития на самом деле имеет обезболивающий эффект, что уже доказано рядом исследований. Помимо прочего специалисты отметили, что вероятность преждевременных родов после полового акта существует лишь теоретически.

Ранее канадские учёные выяснили, что мужчины испытывают намного большее удовольствие от активного орального секса, чем женщины. К такому выводу исследователи пришли по итогам социологического опроса.