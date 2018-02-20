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Альпинист сфотографировал корабль НЛО над вершиной Эвереста

Сегодня, 03:15

Альпинист Дэвид Брейшар успел сфотографировать изображение НЛО над вершиной горы Эверест. Фотограф утверждает, что корабль пришельцев имел пятнистую окраску.

Фотоснимок, сделанный скалолазом Брейшаром, показывает НЛО в виде овальной формы, напоминающей тарелку. По его словам, это уникальное доказательство существования пришельцев. Ведь инопланетяне поднялись выше самой высокой горы в мире, которой считается Эверест. Также специалисты подтверждают слова самого очевидца, что окрас корабля инопланетных жителей был пятнистым. Гора Эверест уже неоднократно притягивала к себе внимание любопытных ученых.

Есть много гипотез о том, что внутри Эвереста расположена специальная база НЛО. Но этот факт пока остается недоказанным. Главным остается то, что пришельцы все же существуют в реальности.


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