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В Новочеркасске люди шокировало аномальное природное явление

Вчера, 23:15

В Новочеркасске жители столкнулись с очень редким погодным явлением. Самые активные очевидцы успели зафиксировать все происходящее на видеокамеру смартфона и опубликовали ролик в Сети.

В Ростовской области ночью перед выходным днем прошла снежная гроза. Это событие стало настоящей погодной аномалией для жителей Новочеркасска, которые столкнулись с природным климатическим явлением напрямую. Снежная гроза в Новочеркасске состоялась 18 февраля. Местные очевидцы, которые в это время еще не спали, услышав гром и видя молнии за окнами, немедленно схватились за смартфоны. Ведь в России подобного практически не было. Нечто похожее могло происходить лишь в Мурманске. Метеорологи шокированы увиденным видео, когда молнии сопровождает не дождь, а снег.

Эксперты мотивируют такой погодный катаклизм резким повышением температуры воздуха. Именно это могло спровоцировать наступление грозы, но так как сейчас зима. 


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