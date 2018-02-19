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NASA обнаружило самое холодное в мире сердце

Вчера, 22:30

Специалисты NASA смогли обнаружить самое холодное сердце в мире. Это оказался скол, имеющий вид данного человеческого органа на территории ледников северо-западной части Гренландии.

Исследования проходили на территориях, относящихся к Антарктиде и Арктике. Они проводились в течение летнего периода в этих регионах планеты.

Общая сумма «налёта» исследователей составила за год больше 344,3 тыс.километров. Данный показатель эквивалентен почти 9 оборотам вокруг земного экватора.

Действие данной программы завершается в 2018 году.

Затем на орбиту будет запущен другой спутник, который уже относится к следующему поколению, но будет заниматься продолжением тех же исследований. Его старт запланирован на сентябрь этого года.

Самое холодное земное сердце уже получило множество лайков.


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