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Химики создали первый двумерный полупроводник

Вчера, 20:40

Химики создали первый двумерный полупроводник, который состоит из связанных друг с другом атомных кластеров.

От других материалов он отличается строением кристалла, который является не атомом, а октаэдрическим атомным кластером из атомов рения и селена. Двумерные полупроводники планируют использовать для создания электронных устройств нового поколения, создания нанотранзисторов нано- и микроэлектронные устройства.

Группа химиков из США, Италии и Франции под руководством Сяоянa Чжу из университета в Колумбии разработала подобные проводники из сверхатомов. Для единичного элемента структуры был взят атомный кластер из атомов рения и селена состава Re6Se8Cl2. Данные кластеры формируют трехмерные кристаллы (октаэдриические фазы Шевреля), связанные ковалентными связями, и образуют слоистую структуру. Все кластеры состоят из октаэдров- 6 атомов рения, входящих в куб из атомов селена, а вверху и внизу ограниченные хлором. Между собой слои соединены ван-дер-ваальсовыми связями, их слабость позволяет отделить двумерные слои. С помощью метода эксфолиации ученым удалось оторвать маленькие двумерные участки (около 15 нм) от трехмерного кристалла скотчем.

В дальнейшем они планируют научиться добывать однослойную структуру, регулировать количество слоев, контролировать их свойства и найти похожие материалы.


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