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Илон Маск получил долгожданное разрешение на строительство тоннеля в США

Вчера, 20:31

Успешный предприниматель Илон Маск получил официальное разрешение на начало строительства большого тоннеля. Примечательным есть тот факт, что эта конструкция будет проходить под Вашингтоном.

Илон Маск станет автором-исполнителем проекта Hyperloop, который предполагает появление специальной станции для высокоскоростных железнодорожных составов. Эти планы у бизнесмена были еще в 2012 году, но все это время никто из властей не решался дать разрешение на начало работ. В настоящее время стало известно, что Илон Маск все же получил одобрение от правительства Вашингтона, хотя пока что оно предварительное. Скоро могут даже начаться бурительные работы, так как тоннель расположится под землей.

Если станции будут построены, поезда будут связывать между собой такие большие города, как Нью-Йорк, Балтимор, Филадельфия и Вашингтон. Предприниматель Илон Маск настолько реален в своих изобретениях, что успех отобразить будущий тоннель на фото.


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