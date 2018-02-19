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Ученые научились ставить диагноз аутизм по анализу мочи

Сегодня, 18:33

Диагноз аутизм можно поставить по анализу мочи. Соответствующий метод разработали британские ученые.

В научном журнале Molecular Autism опубликована статья британских ученых, которые рассказали о новом методе диагностирования аутизма. Специалисты разработали абсолютно новый и простой способ, который основывается на данных анализа мочи и крови.

Ученые определили, что между расстройствами аутистического спектра и поврежденными белками плазмы в результате окисления и гликирования существует взаимосвязь. Напомним, что во время данных процессов активные формы кислорода или восстанавливающих углеводов не прогнозируемо изменяют белки. В исследовании приняли участие 38 детей, страдающих аутизмом и 31 здоровый ребенок.

В ходе исследования ученые определили, что дети с РАС имеют высокий уровень аминокислоты дитирозина, а также конечных продуктов гликирования. Данный метод на сегодняшний день является самым надежным для выявления аутизма. Исследователи рассказали, что планируется дальнейшее его изучение для развития и усовершенствования – диагностики болезни на ранних стадиях. Данный метод поможет раньше начинать лечение и достигать больших результатов.

Как известно, аутизм – расстройство, которое возникает в результате нарушения развития головного мозга и характеризуется неполноценным общением и социальной адаптацией у человека.


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