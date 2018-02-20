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Ученые создали эластичный дисплей, который можно приклеить на тело

Сегодня, 07:15

Совсем недавно ученые совместно с профессорами из Японии разработали новый сверхтонкий и чувствительный экран, который можно приклеить на человеческое тело и смотреть с помощью него видеозаписи. Дисплей оснащен светодиодами и обладает повышенной эластичностью.

Над разработкой нового необычного технического приспособления работала команда, состоящая из ученых и профессоров университета в Токио. Как рассказали сами исследователи, дисплей не вызовет никакого неудобства или раздражений на теле человека, даже если приклеить его на очень подвижный участок тела. К примеру, на обратную сторону ладони.

Экран создан из микродиодов толщиной в 11 миллиметров. Приспособление напоминает небольшой пластырь размером 6х10. По словам ученых, такой необычный «пластырь» поможет просматривать новости и даже видео в Интернете. Уже доказано, что массовое использование такого устройства значительно поможет упростить жизнь человека в любом возрасте.

Ранее стало известно, что ученые разработали следящую за здоровьем человека салфетку.


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