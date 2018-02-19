Ученые: Ежедневная уборка опасна для женщин

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Группа Норвежских ученых провела долгосрочное исследование. Исследователи узнали об опасных последствиях ежедневной уборки для женщин. Из-за использования химических средств легкие женщин становятся за 20 лет такими же, как у курильщика с соответствующим стажем.

Женщины подвержены особому риску заболеваний легких. Причиной такого вывода стало исследование норвежских ученых, которые доказали негативную зависимость ежедневного использования химических средств для уборки в доме или квартире. Равноценным этому является курение, которое поражает легкие. Также если выкуривать по 20 сигарет каждый день.

Обезопасить женщин от такого негатива можно при соблюдении правил работы с бытовой химией и лучшим вариантом является использование соды, уксуса и хозяйственного мыла.