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Хирурги применяют Microsoft HoloLens во время операций

Сегодня, 17:36

Хирурги начнут применять Microsoft HoloLens в момент сложных операций. Эксперты Имперского колледжа пользовались данной технологией в качестве просмотра трёхмерных фото компьютерной томографии.

При помощи такой системы станет возможным установить местонахождение сосудов, а также с точностью узнать, где находятся кости и мышцы. Microsoft HoloLens представляет из себя очки, в основе которых лежат так называемые голографические вычисления. В результате вышеуказанной технологии можно видеть обычный мир, но уже с компьютерной обработкой. Такой эффект достигается из-за наличия в очках специальных светопропускающих линз. Врачи по традиции применяют в своей практике ручной ультразвуковой сканер. Посредством этого устройства возможно определить по движению крови нахождение сосудов, расположенных под кожей.


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