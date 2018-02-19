В Карелии к борьбе с крысами привлекли учёных

Сегодня, 17:09

Учёные помогут властям Карелии бороться с крысами и контролировать популяцию грызунов. Специалисты из кафедры зоологии и экологии Петрозаводского государственного университета уже приступили к разработке соответствующей программы.

Испытывать её начнут на примере Петрозаводска. Исследователи утверждают, что их методика позволит контролировать популяцию паразитов и, в случае необходимости, резко её сокращать. Подобные процессы будут включать в себя целый ряд комплексных мер, применение которых в правильной последовательности позволит достичь нужного результата в короткий промежуток времени. При этом полностью уничтожать крыс учёные не собираются, чтобы не нарушать экосистему региона.

Ранее проблемы с грызунами были зафиксированы в Елецком микрорайоне Липецка. Здесь местных жителей начали массово атаковать крысы, численность которых возросла до беспрецедентных масштабов.