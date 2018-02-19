Ученые: Земля вступила в новую геологическую эпоху в 1965 году

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Современное общество существует в новую геологическую эпоху, которую ученые неофициально назвали «антропоцен». Это такая эпоха, в которой главным фактором является развитие экологической системы и человеческой деятельности.

Ученые задают риторический вопрос обществу: люди подчинили себе большие воды океанов, энергию атомов, освоили ведение сельского хозяйства таким образом, что могу беспрепятственно накормить все население планеты. Что это, если не эпоха антропоцена? И правда, о наступлении новой эпохи свидетельствует радиоуглеродный пик, который исследователи обнаружили в виде золотого «шипа» внутри ситской ели, которая обитает на острове Кемпбелл. Когда ученые обнаружили это дерево, они поняли, что те испытания ядерного вооружения, которые военные осуществляли в качестве экспериментов в середине пятидесятых годов двадцатого века, они навсегда вошли в геологическую историю нашей планеты. Можно сделать вывод, что в данном случае речь идет о великом событии для Земли. Как говорят ученые, период антропоцена наступил в далеком 1965 году и пока все еще продолжается.