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В израильской пустыне закончилась "экспедиция на Марс"

Сегодня, 15:54

Группа исследователей из Израиля закончила имитацию путешествия на Марс, которая проходила в пустыне Негев.

Команда из шести ученых отправилась в "экспедицию" четыре дня назад. Как сообщили представители израильского Министерства науки, обучение прошло успешно. Симуляция прибытия на Красную планету проходила в отдаленной местности Мицпе-Рамон, которая по своим условиям обитания имеет схожесть с марсианским ландшафтом.
Учеными изначально была выстроена модель марсианской станции, которую расположили на дне кратера, образовавшегося еще миллионы лет назад. Все эти четыре дня команда жила в компактном модуле, который получал питание за счет солнечных батарей. Также исследователи передвигались по "поверхности Марса" исключительно в скафандрах.


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