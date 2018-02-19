В израильской пустыне закончилась "экспедиция на Марс"

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Группа исследователей из Израиля закончила имитацию путешествия на Марс, которая проходила в пустыне Негев.

Команда из шести ученых отправилась в "экспедицию" четыре дня назад. Как сообщили представители израильского Министерства науки, обучение прошло успешно. Симуляция прибытия на Красную планету проходила в отдаленной местности Мицпе-Рамон, которая по своим условиям обитания имеет схожесть с марсианским ландшафтом.

Учеными изначально была выстроена модель марсианской станции, которую расположили на дне кратера, образовавшегося еще миллионы лет назад. Все эти четыре дня команда жила в компактном модуле, который получал питание за счет солнечных батарей. Также исследователи передвигались по "поверхности Марса" исключительно в скафандрах.