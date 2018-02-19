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На Земле зафиксировали слабую магнитную бурю

Сегодня, 15:44

Сегодня утром в 6:00 мск на Земле учёные зафиксировали слабую магнитную бурю. Как сообщили сотрудники лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН), данному природному явлению несколько дней предшествовали некие возмущения магнитного поля.

Специалисты подчёркивают, что мощность бури оценена в 1 балл по пятибалльной шкале, поэтом переживать по этому поводу не стоит. Последний раз такого рода явление было зафиксировано 15 января. По словам учёных, возвращение к невозмущённому состоянию магнитного поля Земли стоит ожидать в течение ближайших 3-6 часов.

Ранее исследователи пообещали, что на Солнце магнитных бурь не будет до марта. Учёные ФИАН подчеркнули, что такого рода спокойствия Светила не было с 2009 года.


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