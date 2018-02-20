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Учёные научились заворачивать капли масла в полимерный мешочки

Сегодня, 03:45

Международная группа учёных из США, Японии и Китая на базе Массачусетского технологического института сумели воплотить в жизнь процесс оборачивания капель масла в тонкие полимерные мешочки. Процесс «упаковки» занимает доли секунды.

Исследователи объясняют, что подобные изобретения важны для лабораторных экспериментов, поскольку часто бывает так, что для осуществления определённых процессов учёным необходимо изолировать жидкости. При этом объём такого вещества может быть очень маленьким. Чтобы сделать это быстро и качественно и был разработан механизм обёртывания масла в полимерные пакетики. По словам физиков, оболочка для данной процедуры очень тонка, но при этом достаточно прочная, а швы, сформированные при закрытии, едва видны.

Ранее мы писали, что американские учёные из Массачусетского технологического института научились заряжать смартфоны с помощью воздуха. В будущем данный способ может быть использован в качестве дополнительного источника энергии.


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