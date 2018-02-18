Учёный рассказал, что чувствует человек во время авиакатастрофы

Вчера, 22:50

Российский ученый РАН Сергей Савельев рассказал, что чувствует человек во время авиакатастрофы. Об этом он поделился в интервью.

Сначала эксперту задали вопрос о болевых ощущениях, которые испытывают потенциальные жертвы. Савельев заявил, что всё происходит настолько быстро, что мозг не успевает среагировать и передать боль телу, поэтому во время взрыва человек ничего не почувствует. В свою очередь учёный заявил, что, несмотря на отсутствие боли, люди всё равно понимают, что конец близок. У мозга есть свой защитный механизм, он до последнего уверен, что всё обойдётся и минует опасность. Специалист также рассказал и про интуицию перед посадкой на борт самолёта. Он уверен, что всё это "бред". По его словам, человек никак не может предугадать то или иное происшествие и повлиять на исход.

Последним вопросом был момент о том, можно ли обмануть "компьютер" и представить, будто всё в порядке непосредственно в момент авиакатастрофы. Ответ учёного был категоричен - нет.