Учёные: Ежедневный сон необходим для умственного развития человека

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Специалисты установили, что ежедневный здоровый и крепкий сон является необходимой составляющей умственного развития человека.

Американские учёные провели дополнительные исследования по «гипотезе синаптического гомеостаза», которые были начаты еще в 2003 году. Согласно данной теории, сон сильно влияет на развитие когнитивных способностей человека.

Эксперимент проводили на мышах в течение 4 лет. При помощи электронного микроскопа была зафиксирована ежедневная мозговая активность, на которой видно, что соединения между нейронами усиливаются при активизации днем, а ночью они наоборот слабеют практически на 20%, благодаря чему освобождается место для фиксирования новой информации на утро, что положительным образом сказывается на дальнейшем обучении.

Таким образом, сон представляет собой своеобразную плату за гибкость мозга и его способность усваивать большое количество нового материала. Без ежедневного сна могут наступить когнитивные расстройства, снижение концентрации, а при систематическом злоупотреблении мозг не будет успевать восстанавливаться, что приведет к необратимости процесса.