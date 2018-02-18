NASA возвращается к использованию ядерных двигателей

Вчера, 20:42

NASA может вернуться к использованию ядерных двигателей при полете на Марс. Разработками займутся инженеры BWXT Nuclear Energy.

NASA находится в поисках оптимального решения, которое позволит без ошибок провести освоение Марса. Для того, чтобы долететь туда, современные корабли могут стать причиной провала всей миссии. В результате специалисты намерены вернуться к ядерным силовым установкам.

Разработкой соответствующего реактора будут заниматься инженеры, представляющие компанию BWXT Nuclear Energy. Ранее эти эксперты специализировались на проверке надежности ядерных двигателей, предназначенных для ракет. Плюсом таких установок является низкая потребность в топливе и неоднократный запуск, что позволяет совершить дальние космические полеты. Астронавтам нужно будет защищаться от облучения в специальных отсеках.