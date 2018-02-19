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Ученые не могут расшифровать загадочные сигналы из космоса

Сегодня, 02:15

Ученые, представляющие астрофизическую лабораторию РАН, рассказали, что уже много лет специалисты не могут расшифровать загадочные сигналы из космоса. Их фиксирует телескоп РАТАН 600, но требуется более мощный аппарат.

На протяжении 11 лет из карликовой галактики, которая находится на большом расстоянии от Земли, поступают радиосигналы. Их называют импульсами и они не имеют временных промежутков. Многие ученые пытаются объяснить причины их возникновения, но любые мнения остаются лишь гипотезами.

По некоторым данным, рождение сверхновых сопровождается мощным взрывом, а его отголоски доходят до Земли в качестве радиосигналов. Также бытует мнение, согласно которому колебания провоцируют черные дыры. Есть предположение, что радиосигналы посылают инопланетные цивилизации, но ни одна из этих гипотез не нашла официального подтверждения.


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