Новые окаменелости динозавров вскоре могут быть найдены в Красном море

Сегодня, 19:57

В Красном море, который богат фосфатом кальция, ранее было найдено множество костей, которые принадлежали древним динозаврам. Ученые отметили, что в скором времени могут быть обнаружены новые окаменелости динозавров.

Начальник отдела охраны природы министерства сельского хозяйства Ахмед Салама в воскресенье, 18 февраля, заявил, что та же форма фосфата была обнаружена в Эль-Вахат эль-Бахария, а именно в Западной пустыне Египта, прежде чем обнаружить окаменелости динозавров, которые жили на Земле примерно 95 миллионов лет назад.

Салама сказал, что останки динозавров обычно встречаются в районах морских и речных отложений, добавив, что эти типы осадков были обнаружены в Дахланском оазисе в центральном Египте, прежде чем обнаружить там окаменелости динозавров. По предварительным данным, в Красном море покоятся редкий вид динозавров, которых назвали Титанозавры.