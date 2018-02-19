Витамин С в борьбе с гриппом или простудой не помогает

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Недавние исследования американских учёных показали, что на самом деле витамин С не помогает в борьбе с простудой или же гриппом. Оказывается, что положительно на борьбу организма с вирусами влияет витамин А и цинк.

Зимой традиционно начинается очередная эпидемия гриппа. На её фоне вырастают спрос, цены и продажи апельсинового сока и других продуктов с витамином С. Однако, как оказалось, данный продукт не помогает в борьбе с вирусом. Конечно же в апельсиновом соке имеются витамины, однако также там содержится и сахар. Всего в одном стакане нектара содержится столько сахара, сколько в пачке жевательной резинки или одной банке колы.

The Wall Street Journal сообщает, что в США на фоне нового смертельного вируса выросли продажи сока, сделанного из апельсина. Но учёные считают, что его чрезмерное употребление несет не пользу, а вред. Связанно это со фруктозой, которая имеется в соке. Она зачастую подавляет иммунитет человека.

Также, когда соки выдавливаются из фруктов, большая часть клетчатки удаляется. Именно поэтому калории в напитках подобного рода называют пустыми. Употребление соков провоцирует голод, изменения в настроении и понижение уровня энергии.

Если человеку нужно повысить наличие в организме витамина С, то стоит обратить внимание на красный перец и брокколи в первую очередь. А чтобы организму было легче бороться с простудой, нужно употреблять цинк и продукты с витамином А.