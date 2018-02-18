Уфологи увидели возле Солнца пролетающий треугольник

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Учёные из космической обсерватории SOHO Lasco C3, которая принадлежит Национальному управлению по исследованию космоса, заметила возле Солнца очень странную аномалию. Там с огромной скоростью пролетел некий таинственный треугольник.

Именно уфологи и любители научной фантастики очень заинтересовались данным явлением. Они считают, что представители внеземных цивилизаций очень часто пролетают возле нашего Светила. Одни считают, что они таким образом изучают Солнце, другие же полагают, что пришельцы попросту заряжают свои корабли или оружие. Единого мнения о подобных случаях не существует.

На видеохостинг YouTube попала видеозапись, которая показывает пролетающий возле Солнца треугольник. Специалист-уфолог предложил своим подписчикам найти самим объяснение происходящему. Сам же мужчина считает, что это просто обычный солнечный всплеск, ветер или же луч.

Стоит также отметить, что современная наука отрицает наличие жизни не только в нашей Солнечной системе, но и во всей галактике. Учёные уже давно изучили все планеты, на которых в теории могла бы быть жизнь, однако все результаты показали, что жизни на них не было. Кроме этого специалисты постоянно посылают по всей галактике сигналы, на которые ещё никто не ответил.