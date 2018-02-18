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«Охотник за планетами» зонд TESS отправится в космос уже в апреле

Сегодня, 17:50

Известный «охотник за планетами» зонд под названием TESS отправится в космос уже в апреле текущего года. Информацию об этом сообщили в Космическом центре имени Джона Кеннеди. По словам специалистов, аппарат будет выполнять миссию Exoplanet Survey Satellite. Из названия понятно, что TESS будет заниматься поиском и изучением экзопланет.

По словам представителей лаборатории, при помощи нового зонда можно изучить минимум 200 звёзд и небесных тел, которые окружают их. Для этого будет задействован метод транзита, то есть поток света, исходящий от определённого тела и регистрируемый на протяжении долгого времени.

Такой метод применяют тогда, когда планета проходит по диску своей звезды. На новый аппарат установят четыре телескопа, которые отыщут множество экзопланет. В частности, исследователи надеются найти планеты, которые пригодны для жизни. Они могут быть покрыты водой и иметь почву, а также атмосферный шар.

Планируется, что TESS полетит в космос уже 16 апреля текущего года.


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