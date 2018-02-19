Специалисты: Фруктовые соки натощак убивают микрофлору кишечника

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В ходе исследования американские ученые установили, что фруктовые соки вредно употреблять натощак, так как в таком случае они уничтожают микрофлору кишечника, что негативно сказывается на здоровье человека.

Группа ученых из Принстонского университета утверждает, что фруктовые соки натощак довольно опасно употреблять. Они провели эксперимент, в ходе которого лабораторные мыши каждое утро натощак употребляли фруктовый сок. Впоследствии было установлено, что фруктоза, содержащаяся в напитке, при употреблении на пустой желудок наносила ему вред.

Специалисты установили, что из-за неспособности тонкого кишечника (который отвечает за расщепление сахаров) до полноценного завтрака переваривать фруктозу, она сразу поступает в толстый кишечник, населенный многочисленными полезными микроорганизмами, которые не способны с ней справиться, и в результате этого погибают. Ученые рекомендуют употреблять сладкое лишь в небольших количествах и только после основного приема пищи.

Под запретом оказались и фреши, употребление натощак которых чревато как возможным сильным приступом аллергии, так и передозировкой фруктозы.

Ранее ученее из Гарвардского университета установили, что дети, которые регулярно употребляли соки, впоследствии значительно чаще страдают бронхиальной астмой.