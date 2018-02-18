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В Пентагоне рассказали об НЛО, которому удалось уйти от преследования истребителей

Сегодня, 16:01

Представители американского Минобороны рассказали об инциденте, произошедшем в октябре прошлого года в Тихом океане, когда неопознанный летающий объект, который никак себя не идентифицировал и отказывался подавать любые опознавательные сигналы, сумел скрыться от преследования отряда истребителей ВВС США. Установить происхождение и маршрут летательного аппарата так и не удалось.

В Пентагоне уточнили, что данный случай имел место быть 25 октября 2017 года, примерно в 17:00 по местному времени у побережья Калифорнии. На военных радарах появилась информация о воздушном судне, которое не подавало ни сигналов о столкновении, ни каких-либо предупреждающих сообщений. На перехват были отправлены дежурные истребители, однако спустя некоторое время объект внезапно исчез с радаров. Наблюдение за сектором, где был замечен НЛО, велось ещё около получаса, однако обнаружить его следы так и не удалось.

Ранее мы писали, что в американском штате Флорида заметили НЛО оранжевого цвета.


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