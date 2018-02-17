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Ученые: Пикассо создал пять статуй тайно и под контролем немецкого гестапо

Вчера, 21:30

Ученые открыли секрет почитателям искусства. Оказывается, работы Пикассо проходили тайно, но в то же время под строгим контролем сотрудников немецкого гестапо.

Американские исследователи сумели отыскать источник появления пятерых скульптур известного мастера искусства Пабло Пикассо. Эти статуи мастер сумел воспроизвести в период ВОВ. По всей вероятности, скульптор работал тайно, когда вовсю и везде сотрудники немецкого гестапо осуществляли строгий контроль. Статуи Пикассо все время сохранялись в музее на территории Парижа. В период немецкой оккупации Франции любая деятельность в сфере искусства была строго запрещена.

Авторы подобных произведений немедленно излавливались и отдавались под расстрел. Немцы считали всех людей, подобных Пикассо, настоящими дегенератами и неукоснительно избавлялись от них самым жестоким методом. Пикассо все же повезло создать пять уникальных фигур фактически под носом у немецкого гестапо. После изучения состав, стало известно, что фигуры были отлиты в мастерской одного из литейщиков, который жил в одном городе с Пикассо.


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