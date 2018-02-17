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Ученые: Издевательства братьев и сестер ведут к психозу

Вчера, 21:10

Британские ученые предупредили всех родителей, которые воспитывают несколько детей разного возраста. Издевательства любого вида со стороны старших по возрасту братьев и сестер приведут к наступлению психоза.

Согласно результатам исследования, которое было проведено группой ученых из Британии, насилие в семье со стороны старших по возрасту братьев и сестер грозит глобальным психозом потерпевшему ребенку. При этом расстройство психики будет наблюдаться не в этом возрасте, а спустя некоторое время, когда ребенок повзрослеет.

В основу наблюдения ученые положили анализ поведения тысячи добровольцев. Большая часть неадекватных граждан отметили при опросе, что в детстве над ними издевались родные братья и сестры. Поэтому ученые настоятельно рекомендуют воспитывать детей правильно, чтобы между родными братьями или сестрами не было войн и недоразумений. Ведь на кону стоит здоровье будущего взрослого человека, а это очень важно.


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