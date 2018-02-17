Учёные: постоянные катастрофы свидетельствуют о сдвиге полюсов

Вчера, 20:35

Учёные-планетологи в результате своих исследований выяснили, что постоянные катастрофы, которые можно наблюдать в последнее время, напрямую сообщают о сдвиге полюсов нашей планете. Возможно, что через десятки тысяч лет они и поменяются. В истории уже были подобные случаи, тогда Северные полюса были экватором, а экватор – Северными полюсами.

Специалисты заявляют, что через короткий промежуток времени, короткий в масштабах вселенной и длинный в масштабах человеческой цивилизации, множество крупнейших мировых вулканов могут начать извергаться. Вместе с ними начнут, соответственно, обрушиваться и гигантские цунами, а сама Земля будет окутана вулканическим пеплом, что задержит солнечный свет и тепло. В результате наступит что-то вроде Ледникового периода. Учёные добавляют, что тектонические плиты начнут двигаться очень быстро, просто за считаные тысячелетия. Как результат – новые горы и новые разломы.

Эксперты полагают, что Северный полюс будет изначально в районе Канады. Последние 10 лет он постоянно путешествовал и «отошёл» от Гренландии уже на 400 километров.

Однако переживать не стоит. Это не окончательный вывод, а просто возможные предположения. А если такой сценарий и произойдёт, то это будет спустя десятки тысяч лет, а к тому времени, скорее всего, человека как вида вообще не будет существовать.