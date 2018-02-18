VistaNews.ru


Ученые: В исследовании Йеллоустоуна не найден источник магмы

Сегодня, 07:15

Ученые, представляющие Университет Иллинойса, во главе с Лицзюнь Лю исследовали знаменитый вулкан Йеллоустоун и не нашли источник магмы. Работы проводились при помощи суперкомпьютера Blue Waters.

Согласно предварительной теории ученых, магматические резервуары кальдеры активно питаются лавой, вытекающей из плюма, и этот источник магмы является основным. Модель Йеллоустоуна на компьютере дала понять, что плюм не имеет к сосуду никакого отношения, потому как отрезан от него плитой. Ученые хотят понять, где вулкан брал магму для извержения, произошедшего 640 тысяч лет назад, если сам источник заблокирован Фараллоном.

Специалисты призывают всех неравнодушных коллег найти ключи к извержению. СМИ уверены, если Йеллоустоун не имеет доступа к магме, то бояться больше нечего. За последний день в вулкане произошло 12 землетрясений с максимумом в 2,6 балла.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.