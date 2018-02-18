Ученые: В исследовании Йеллоустоуна не найден источник магмы

Сегодня, 07:15

Ученые, представляющие Университет Иллинойса, во главе с Лицзюнь Лю исследовали знаменитый вулкан Йеллоустоун и не нашли источник магмы. Работы проводились при помощи суперкомпьютера Blue Waters.

Согласно предварительной теории ученых, магматические резервуары кальдеры активно питаются лавой, вытекающей из плюма, и этот источник магмы является основным. Модель Йеллоустоуна на компьютере дала понять, что плюм не имеет к сосуду никакого отношения, потому как отрезан от него плитой. Ученые хотят понять, где вулкан брал магму для извержения, произошедшего 640 тысяч лет назад, если сам источник заблокирован Фараллоном.

Специалисты призывают всех неравнодушных коллег найти ключи к извержению. СМИ уверены, если Йеллоустоун не имеет доступа к магме, то бояться больше нечего. За последний день в вулкане произошло 12 землетрясений с максимумом в 2,6 балла.