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В районе «Зоны 51» зафиксированы «круги смерти»

Сегодня, 18:58

Сверхсекретный объект в Соединенных Штатах Америки, обозначенный еще 60 лет назад, как «Зона 51», продолжает привлекать внимание ученых и общественности. Недавно спутник сфотографировал на территории базы ровные круги голой почвы, без каких-либо признаков растительности. Их назвали «круги смерти».

Несмотря на то, что сменяющиеся в США правительства, руководители ЦРУ и Пентагона традиционно открещиваются от присутствия в зоне инопланетян, мировое сообщество хорошо помнит, с чего все началось. 60 лет назад американскому правительству не сразу удалось засекретить факт падения инопланетного корабля, тем более, были свидетельства. С фиксацией «смертельных кругов» подозрения только усилились.

Что могло так повлиять на природу - только испытания оружия по секретным и, скорее всего, внеземным технологиям. Или эта «поляна» является местом посадки инопланетного корабля. Представители альтернативной науки давно пытаются доказать, что в «Зоне 51» под землей находится настоящий город, в котором проживают представители инопланетных цивилизаций, с которыми у американского правительства налажено сотрудничество.


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