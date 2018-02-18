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NASA: На Марсе обнаружен кратер со склонами, напоминающими земные

Сегодня, 06:15

NASA информирует, что марсоход Opportunity в январе запечатлел на фотографиях потоки камней и горных пород, которые видны на внутреннем склоне возвышенности на Марсе, как у некоторых каменистых поверхностей на Земле.

 Узоры в кратере Perseverance Valley сильно напоминают исследователям полоски камней, которые появляются, когда случается замораживание на крутом склоне. Ученые предполагают, что кратеру Perseverance Valley много тысяч лет и появился он из-за воздействия водных течений, льда и ветра, получилось необычное пространство.

По информации, поступившей от исследователя из научного института в Вашингтоне, Сент-Луис, Рэя Арвидсона, марсоход нашел очень странное по марсовским стандартам место. Теперь исследователи NASA пытаются выяснить, каким образом вода, лед и ветер смогли сотворить такое чудо. Одна из гипотез происхождения - наклон Марса по отношению к орбите постоянно изменялся за последнее время, что способствовало появлению странных полос. 


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