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Ученые: В Китае создана нановакцина против гриппа

Сегодня, 18:24

Китайские ученые, представляющие Уханьский институт вирусологии при Академии общественных наук, во главе с Цуй Цзунцяном создали нановакцину против гриппа. Она показывает хорошие результаты с H1N1 и H9N2.

По словам Цуй Цзунцяна, интраназальная нановакцина отлично показала себя в рамках исследований, которые проводили на грызунах. Она эффективно справилась с H1N1 и H9N2, а также выработала сильные реакции иммунитета для активной борьбы с инфекцией. Препарат содержит наночастицы 3M2e-rHF и может стать хорошим средством защиты от гриппа.

В Китае в этом году в некоторых регионах были замечены вспышки болезни, и властям приходилось принимать дополнительные меры. Отмечается, что уровень заболеваемости на 71% превышал средние показатели за три года. Более восприимчивы к инфицированию оказались малолетние дети.


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