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«Дизайнерские влагалища» стали модным трендом среди женщин

Сегодня, 05:30

Сфера модных трендов перемещается ниже пояса. За последнее время у женщин становятся весьма популярны «дизайнерские влагалища», над созданием которых трудятся множество специалистов.

Еще несколько лет назад к услугам пластических хирургов для приведения в порядок вагины обращались лишь женщины, которые недавно родили и желали, чтобы у них «все стало, как было», но теперь даже молодые девушки идут за особой красотой в косметические салоны и клиники. Нужно сказать, что специалисты быстро подхватили выгодный тренд и ускоренно развивают соответствующие методики.

Например, в комплекс специальных услуг может входить как ушивание в клинических условиях, так и косметологические методы, включающие в себя процедуры с разнообразными филлерами, лазерная стимуляция коллагенов, необходимых для дальнейшего самостоятельного омолаживания. Процедуры обходятся недешево, однако все больше женщин, следуя моде, прибегают к ним. По мнению экспертов, новый вид бизнеса невероятно рентабелен.


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