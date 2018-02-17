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В 2019 году создадут «Зенит» для «Морского старта»

Сегодня, 18:08

Наталья Филева, одна из владельцев «S7 Group», рассказала, что в 2019 году специалисты «Южмаша» (Украина) создадут «Зенит». Ракета необходима для реализации проекта «Морской старт».

По словам Натальи Филевой, уже в 2019 году специалисты украинской компании «Южмаш» могут собрать ракету «Зенит», предназначенную для реализации проекта «Морской старт». Следовательно, в этот же период состоится запуск аппарата. До 2022 года завод, следуя договору, должен передать «S7 Group» 12 единиц. В процессе работы предприятие столкнется со многими проблемами, включая финансовый план. Несмотря на эти нюансы, проект остается амбициозным.

«Зенит» не имеет аналогов на сегодня, если отталкиваться от «Морского старта», потому перспектива носителя очень велика. По этой причине руководство «S7 Group» надеется на плановые разработки.


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