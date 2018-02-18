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Ученые: Люди с радостью воспримут новость о существовании гуманоидов

Сегодня, 04:30

Ученые, представляющие Университет Аризоны, во главе с профессором психологии Майклом Варнумом заявляют, что люди с радостью воспримут новость о существовании гуманоидов. Научная работа опубликована на страницах Independent.

В рамках исследования добровольцам давали изучить сообщение об открытиях, касающихся внеземной цивилизации. Программа, которая способна анализировать язык, помогла ученым понять, что испытывают участники: страх или возбуждение. Практически все испытуемые показали положительный настрой в желании познакомиться с гуманоидами, даже если они будут представлять собой примитивную форму существования.

Помимо инопланетян, добровольцы изучали статьи о научных достижениях на Земле, что было воспринято не так охотно. По данным Marist Institute for Public Opinion, 68% граждан США верят в существование инопланетян.


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