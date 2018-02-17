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Ученые рассказали об опасности сна для влюбленных и пьяниц

Сегодня, 14:50

Сон – это неотъемлемый физиологический процесс, обеспечивающий нормальное функционирование организма. Однако данный вид восстановления тела от стресса несет в себе скрытую угрозу, которой больше остальных подвержены влюбленные пары и пьяницы.

Во время сна всегда существует риск пережатия кровотока на руке, которое влечет за собой защемление нерва и паралич запястья. Если столкнувшийся с данной проблемой человек вовремя не обратится за квалифицированной медицинской помощью, двигательные функции кисти могут быть безвозвратно утрачены.

В группе риска паралича запястья на первых позициях находятся влюбленные пары и пьяницы. Первые часто предпочитают засыпать на плече друг у друга, пережимая кровоток в руке. А любители алкоголя с каждой новой бутылкой ухудшают способность рецепторов передавать в мозг сигналы, требующие смены позы во время сна.


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