Психологи объяснили, почему не стоит смешивать работу и личную жизнь

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Швейцарские психологи говорят, что на здоровье человека плохо сказывается смешивание работы и личной жизни, бизнес и удовольствие, на рабочем месте. И они объясняют, почему.

Исследования показали, что те, кто не имеют четкого разделения между работой и свободным временем, чаще страдают от эмоционального и физического истощения. Современные руководители компаний, онлайн-сотрудники всегда ждут, что человек даже не в рабочее время будет на связи, это наносит ущерб здоровью. Психологи из Университета Цюриха опросили около двух тысяч человек, занимающихся разными профессиями. Их спросили о том, насколько хорошо они могут разграничивать свою трудовую деятельность и свободное время. Ответы поразили ученых. Те, кто объединял работу и личную жизнь, чувствовали себя истощенно. Психологи советуют не пренебрегать личными факторами жизни, однако не совмещать их в рабочий процесс.

Психологи рекомендуют всерьез задуматься об организационных моментах жизни, ведь они действительно позволяют человеку жить лучше. Стоит работать в рабочее время, не смешивая это со своими хобби или увлечениями, и во время отдыха не связываться с работой. Ученые из Цюриха гарантируют, что при таком раскладе самочувствие человека улучшится моментально.