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Эксперты рассказали, как в домашних условиях увеличить либидо

Сегодня, 14:45

По данным Национальной службы здравоохранения Англии, сексуальное либидо у человека может понижаться из-за стресса, беспокойства и усталости. Чтобы его повысить, британский диетолог Лили Саутер рекомендует использовать эфирное масло сандалового дерева, а также ограничить употребление алкоголя.

 Специалисты из Национальной службы здравоохранения Англии отметили, что либидо у всех различается. Оно зависит от того, сколько гормонов у человека, а их количество понижается из-за проблем в том числе и психологического характера. Также, как отмечает диетолог Лили Саутер, на либидо влияет возраст. Чем старше человек становится, тем уровень такого слабее, а потом оно и вовсе теряется.

Чтобы как можно дольше сохранить, нужно стараться не доводить себя до депрессии, а также соответствующим образом питаться. В частности, запрещена некачественная белковая пища, потому что она вызывает дисбаланс гормонов, как сообщает VistaNews.


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