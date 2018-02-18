Ученые выявили у женщин «ген измены»

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Австралийские учёные из Университета Квинсленда во время своих исследований выяснили, что ген AVPR1A является, по сути, геном измены. Всё зависит только от предрасположенности к полигамии, которая заложена ещё на природном уровне, и плохой наследственностью, ведь желание иметь много партнёров может передаваться от матери.

Австралийские специалисты изучили всего семь тысяч добровольцев, часть из них были мужчины, а часть – женщины. Затем при помощи анонимного тестирования учёные выяснили, что около 400 женщин склонны к полигамии, то есть изменяют или же изменяли своему партнёру когда-то в прошлом. Оказалось, что у всех неверных представительниц прекрасного пола имеется определённый набор генов, то есть их изменённая комбинация.

У мужчин также есть ген AVPR1A, однако у них он работает не так как у женщин, к изменам не подталкивает. Учёные ещё не выяснили, почему именно определённый набор в генах подталкивает женщину к полигамии.

Что касается мужчин, то у них также существует ген, подталкивающий их к изменам. Американские специалисты из Университета Бингемтона недавно изучили ген DRD4 и его работу. Он связан с восприятием удовольствия от секса. Именно он возникает, когда в мозг впрыскивается организмом гормон удовольствия дофамин. Мужчины-мутанты становятся к этому гену более чувствительны и привыкают к нему, как к наркотикам. Поэтому, чтобы «ломка» пропала, такие люди и начинают изменять, а акт измены сопровождается риском, что усиливает всплеск дофамина.