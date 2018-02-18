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Ученые объяснили прохладное отношение женщин к сексу

Сегодня, 01:30

Британские ученые, включая физиологов, психологов, невропатологов провели масштабное исследование, доказавшее, что чуть менее половины женщин во всех странах довольно прохладно относятся к сексу, а некоторые вообще никогда не испытывали сексуального влечения. Отчет исследователей был опубликован в профильном издании.

Как показали эксперименты, тесты, анализ статистических данных и интервью, на сексуальную инфантильность женщин наиболее сильно влияют пять факторов, два из которых закладывается в детстве при неправильном воспитании. Во-первых, родители, которые потчуют дочерей страшилками о мучительных болезнях, которые являются следствием «распутства». Во-вторых, образ мужчины представляется девочкам, как изначально отрицательный. Мужчинам нужно «только одно», они не ценят красоту души и романтические устремления.

Кроме того, в обществе сформировался настоящий культ вокруг всего, что касается фигуры и внешнего вида. Заданы жесткие стандарты красоты, что вызывает массу болезненных комплексов и фобий у девушек с самого начала полового созревания. Также на женском либидо сказывается отношение к карьере любой ценой, что вызывает хронический стресс. Ну, и некоторые мужчины своим поведением отвращают женщин от радости сексуальных отношений.


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