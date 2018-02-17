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Эксперты: Для больных раком недостаточно сексуальных пособий и ресурсов в онкоцентрах

Сегодня, 15:22

По данным специалистов из Онкологического центра в Бостоне, для больных раком недостаточно пособий и ресурсов на тему секса. Об этом они заявили на ежегодном симпозиуме по вопросам рака, которое проводилось Американским обществом клинической онкологии с 16 по 17 февраля в Орландо, штат Флорида.

 По словам доктора философии Шерон Бобер, они с коллегами взяли информацию в 25 американских Национальных онкоцентрах, где должны были быть пособия и ресурсы на тему секса. Учитывалось отдельно это для мужчин и женщин. В итоге, в 22 центрах такое было, а 2 все запросы проигнорировали. Кроме того, оказалось, что количество ресурсов недостаточно, как сообщает VistaNews.

Эксперты отмечают, что больные вынуждены, в основном, обращаться за ними в местную аптеку или искать в интернете. Они подчёркивают, что проблемы с сексуально й жизнью для больных раком достаточно мало рассматриваются, а тема так или иначе является очень важной.


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