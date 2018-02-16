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Супруг совладелицы S7 заистерил после запуска ракеты Falcon Heavy

Вчера, 23:43

Супруг совладелицы S7 пострадал от истерического припадка, после того, как компания Илона Маска запустила в космос Falcon Heavy. О таких трагических последствиях на фоне зависти сообщила сама жена пострадавшего.

 Успешный предприниматель и руководитель компании SpaceX Илон Маск в своих намерениях очень далеко пошел вперед относительно сферы изменения мира на новый манер. Как рассказала Наталья Филева, которая является совладелицей S7, как только ракета Falcon Heavy оказалась в космосе, ее мужа охватил истерический припадок. Мужчину очень задело то, что Илон Маск намеренно реализует свои замыслы.

Бизнесмен планирует внести радикальные изменения не только в науку, но и в состояние планеты. Из практики сразу становится заметно, что бизнесмену все удается. Хотя, по его словам, хотелось бы быстрее, чтобы разворачивались события, но это обстоятельство не регулируемо.


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