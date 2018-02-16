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Учёные: Отец может "наградить" дочь генами рака яичников

Вчера, 23:40

Американские ученые, работающие в Центре онкологических заболеваний, который находится в Нью-Йорке, доказали, что предрасположенность к раку яичников девушки приобретают не от матерей, а от отцов. Данную теорию ученые доказали, проведя ряд экспериментов.

Теперь теорию о том, что предрасположенность к раку яичников у девушек зависит от генов матери, можно считать ложной. К сожалению, заболевание, передающееся от отцов, проявляется поздно. В большинстве случаев тогда, когда летальный исход уже не предотвратить. Болезнь носит название «медленный киллер». Данный недуг убивает долго и на ранних стадиях никак себя не проявляет. По статистике собранной специалистами, около 48% пациенток, живут пять лет после того, как им говорят о их диагнозе. Больше половины пациенток не доживают до этого срока.

Открытие, сделанное американскими специалистами, это настоящий прорыв в медицине. Ведь теперь для того, чтобы более точно анализировать состояние человека, можно будет полагаться на генетику отца.


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