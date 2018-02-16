Ученые: Для очистки воды идеально подойдет графеновый фильтр

Вчера, 22:39

Ученые уверяют, что графен способен очистить обычную воду. Используя данную методику, специалисты получают отличный результат при минимальных расходах.

Эксперты из Австралии начали активно применять графеновые специальные фильтры для очистки питьевой воды. Методика банально проста и доступна вне лабораторных условий, на обычной кухне. На специальный фильтр устанавливается графеновая пленка. На поверхности она покрыта наночастицами. Когда капля воды попадает на такую фильтрацию, грязь и посторонние примеси остаются в специальных углублениях. Несколько экспериментов было проведено в Сиднее, и они показали отличные результаты.

Также нужно периодически проводить чистку и самого фильтра от наполнения его мусором. Это проводят с помощью соевого масла. Профильтрованную воду отнесли специалисты в лабораторию. По итогам заключения теста было сказано, что образец воды после фильтрации графеном можно употреблять без кипячения.