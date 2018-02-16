NASA заявило о возвращении неисправного робота с МКС на Землю

Вчера, 21:42

NASA объявило о планах вернуть неисправного робота Robonaut с Международной космической станции (МКС) на Землю. В связи со всемирной роботизацией, автоматизацией и изучением нейронных сетей будет разумно использовать роботов и искусственный интеллект для выполнения различных задач в космосе (и не только), которые были бы опасны для астронавтов.

Отправленный в 2011 году на МКС робот Robonaut выполнял довольно полезные задачи, так как управлялся людьми с Земли. Однако при эксплуатации робота возникла проблема. Как бы ни старались специалисты, любые попытки обновить систему Robonaut заканчивались неудачами. Уладить неполадки на орбите специалистам не удалось.

Для того, чтобы полностью исправить все неполадки, специалисты NASA будут вынуждены отправить робота на Землю. Как стало известно за пять лет изучения проблематики, причиной выхода из строя управляемого робота стало отсутствие заземляющего кабеля.

Когда именно Robonaut отправится на Землю, пока неясно. Из-за его большого веса ему придется ждать, пока освободится место на шаттле.